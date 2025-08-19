Un accord de distribution entre Canal+ et Ligue 1+ a capoté

Plouf, tomber à l’eau.

Alors que Ligue 1+ affiche des chiffres impressionnants et de très bon augure, Canal + a souhaité faire son comeback dans le plus grand secret. Malgré des mois d’embrouilles et de querelles entre les deux groupes, un accord était sur le point d’être conclu, selon L’Équipe, le deal portant sur l’idée d’une distribution non-exclusive. Le média sportif rapporte que la chaîne cryptée était même d’accord avec le bébé de Nicolas de Tavernost, proposant ainsi les mêmes tarifs qu’Amazon Prime (12,99 euros par mois).

Un contentieux judiciaire qui ne passe toujours pas

Un accord, une bande-annonce prête à être lancée par la chaîne de Vincent Bolloré, mais voilà, les chamailleries d’enfants se poursuivent toujours indéfiniment. Alors que tout se déroulait pour le mieux, le contentieux judiciaire entre la LFP et Canal + a refait son apparition. Canal souhaite toujours une réparation de préjudice après le fiasco Mediapro.

Pour rappel, la Ligue avait revendu les matchs de Ligue 1 pour 250 millions d’euros par saison à Amazon, tandis que Canal+, détenteur de 20% du championnat à l’époque, payait toujours les 332 millions par an, compte tenu de son contrat signé en 2020.

Le patron de Ligue 1+ aurait alors ordonné dans un courrier que les poursuites judiciaires soient abandonnées pour pouvoir signer le contrat. Refus de la chaîne cryptée qui a donc rejeté cette demande et qui remet les compteurs à zéro dans cette histoire qui n’en finit plus.

À quand la saison 4 ?

