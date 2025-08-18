Ligue 1+ a franchi la barre des 600 000 abonnés

Sacré démarrage.

Dans un entretien accordé à L’Equipe et Le Parisien, le président de LFP Media, Nicolas de Tavernost a confirmé le bon démarrage de Ligue 1+ après sa première semaine de distribution assurant avoir franchi la barre des 600 000 abonnés. « Nous sommes déjà à plus de 600 000 abonnés et nous pensons qu’on fera en une seule journée de Championnat, la J1, ce qui a été fait sur l’ensemble de la saison précédente, a assuré l’ancien patron de M6. C’est beaucoup en effet. Après, ce n’est pas le même tarif d’abonnement. C’est donc plus de 600 000 abonnés, avec notre propre plateforme, mais aussi Amazon, DAZN. C’est également l’ensemble des « telco », les quatre principaux (Free, SFR, Bouygues et Orange), plus quelques autres. Tous considèrent que c’est un départ hors normes. »

Le million d’abonnés en ligne de mire

De Tavernost a également loué la qualité éditoriale mise en œuvre par ses équipes lors de cette première journée de championnat : « L’esprit que nous voulions donner à Ligue 1 + a été parfaitement respecté. À la fois le respect du public, qui s’est vu dans les tenues vestimentaires, les plateaux… Il y a aussi eu la compétence, la variété, la diversité d’opinions et aussi l’immersion. Pour cela, il faut remercier les clubs de nous avoir ouvert leurs portes et permis de faire des choses nouvelles. Ce n’est qu’un début. Les innovations vont se poursuivre. » Interrogé sur ses objectifs, l’ancien boss des Girondins de Bordeaux ne souhaite pas parler de chiffres mais estime que le démarrage de Ligue 1+ : « est réussi », mais en souhaite encore plus : « J’ai fixé 1 million d’abonnés à la fin de la saison. Si on fait plus, on sera très heureux. »

Enfin une bonne nouvelle du côté des droits tv.

Manchester United, une défaite comme une éclaircie