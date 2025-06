Droits TV : la LFP et Canal + ne seraient pas encore proches d’un accord

Oh, ça faisait bien longtemps.

Après le fiasco DAZN la saison dernière, les droits TV de la Ligue 1 devraient s’offrir un nouveau feuilleton cet été. La LFP doit créer sa propre chaîne pour faciliter la diffusion de son championnat et il paraît que cela avance. Vincent Labrune et Nicolas de Tavernost recherchent donc des partenaires particuliers pour céder la gestion de sa distribution. Selon L’Équipe, la LFP a même formulé une offre chiffrée à Canal +, mais les deux parties sont encore loin d’un accord.

Deux propositions de la part de Canal +

Comme révélé par le quotidien la semaine dernière, le président du groupe Canal +, Maxime Saada, a formulé deux propositions au nouveau patron de LFP Media, Nicolas de Tavernost. Dans un premier temps, Canal a proposé de commercialiser la chaîne de la LFP auprès des distributeurs du marché français tels que Free, Orange etc. La chaîne cryptée s’est également engagée à verser un total de 250 millions d’euros par saison, tout en fournissant un minimum garanti, accompagné d’un partage de revenus au-delà d’un certain seuil.

Selon le média français, la LFP a bien indiqué le montant qu’elle désirait ces derniers jours, en autorisant également la codiffusion de la rencontre du dimanche soir avec la chaîne de Vincent Bolloré. Problème, la Ligue aurait demandé le paiement d’une prime d’exclusivité, soit un partage immédiat des revenus, contrairement au minimum garanti proposé par la chaîne cryptée, ce qui aurait calmé les ardeurs de Canal.

Un tarif aux alentours de 15 euros ?

En ce qui concerne le plan B, il serait plus classique, avec une LFP qui pourrait négocier elle-même avec d’autres opérateurs, pendant que Canal+, premier distributeur de sport en France, miserait sur sa puissance marketing. Canal a même assuré pouvoir ramener entre 800 000 et 1 million d’abonnés à LFP Media. Le prix de l’abonnement devrait être de 15 euros et de 10 euros pour les abonnés Canal, selon certaines conditions.

Reste à régler les différends qui opposent la Ligue à la chaîne cryptée depuis leur divorce passé. Pour rappel, la Ligue est également en train de négocier avec Bein Sports pour la codiffusion du match de 17 heures le samedi.

Un beau bazar, encore une fois.

