Maxime Saada ouvre la porte à un retour de la Ligue 1 sur Canal+

Bientôt l’heure de la réconciliation ?

Alors que le football français est plongé dans l’inconnue depuis l’annonce de la rupture de la LFP avec DAZN, Maxime Saada, le président de Canal+, a évoqué la possibilité d’un retour de la Ligue 1 sur la chaîne cryptée dans les colonnes de L’Équipe. Le quinquagénaire est en effet prêt à discuter avec Nicolas de Tavernost, le nouveau directeur général de LFP Media qui entrera en fonction mercredi prochain. « Le mettre autour de la table comme interlocuteur, c’est un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1 », reconnaît le patron de Canal+, proche de l’ancien président de M6. « On peut dialoguer avec lui, et je le ferai. Mais je n’oublie en rien le préjudice qui nous a été causé lors du précédent contrat. »

Maxime Saada fait ici référence au conflit judiciaire, toujours ouvert, pour ce que la chaîne cryptée considère comme un traitement inéquitable au moment du deal signé par la LFP avec Amazon en 2021 après le fiasco Mediapro. Le groupe de Jeff Bezos avait négocié les droits TV de 80 % des matchs de Ligue 1 pour 250 millions d’euros par saison, là où Canal+ diffusait 20 % des rencontres du championnat contre 332 millions d’euros. Depuis, Maxime Saada avait toujours ouvertement exprimé sa rancœur envers la LFP, refusant de faire participer Canal+ aux négociations pour les droits de la Ligue 1 et condamnant publiquement la gestion globale du football français.

Lyon croque Arsenal et prend une option sur la finale