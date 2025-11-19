Qui pour diffuser la Ligue des champions en France en 2027 ?

Match nul à l’aller, place au retour.

Qui diffusera la Ligue des champions en France à partir de 2027 ? Eh bien… personne. En tout cas, pour le moment. Après avoir lancé un premier appel aux diffuseurs en septembre dernier sans proposition concluante, l’UEFA a annoncé le deuxième round ce mercredi, rapporte RMC Sport.

Sous la menace de la concurrence et des géants du streaming, le diffuseur actuel Canal +, détenteur des droits de la C1 jusqu’en 2027, n’a toujours pas prolongé son bail qui lui permet de diffuser la totalité des rencontres.

L’UEFA revoit son offre et son timing

Netflix, Bein Sports, DAZN, Apple TV+, Paramount, Amazon Prime et Disney+, sont les candidats qui se dégagent principalement. Pour attirer ces principaux prétendants, l’instance européenne a modifié sa formule d’offre, avec notamment la possibilité d’un allongement de la durée du contrat proposé, au-delà de quatre ans.

Un changement majeur qui pourrait faire basculer la balance, au moins pour l’UEFA qui espère enregistrer plus de 5 milliards d’euros de revenus par an grâce à cet appel. Beaucoup moins patiente, l’instance européenne aurait cette fois fixé sa deadline à ce jeudi midi.

