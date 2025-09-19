Canal+ face à la menace des géants du streaming pour la Ligue des champions

GAFA toi.

Selon L’Équipe, l’UEFA s’apprête à relancer l’appel d’offres pour les droits télé de la Ligue des champions sur la période 2027-2030. Actuellement, Canal+ débourse 480 millions d’euros par saison pour retransmettre l’intégralité des compétitions européennes, un contrat record qui court encore jusqu’à la fin de la saison prochaine et possiblement la dernière…

Les menaces Prime Video, Netflix ou Apple

Une nouveauté pourrait bouleverser le jeu, l’UEFA envisage d’autoriser des offres groupées sur les cinq principaux marchés (France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie). Concrètement, un acteur comme Amazon Prime Video, Netflix ou Apple TV+ pourrait proposer une offre commune sur ces pays et l’emporter, même si Canal+ fait une meilleure proposition uniquement pour la France.

En clair, la Ligue des champions pourrait demain ne plus être diffusée par une chaîne française, mais par un géant mondial du numérique. L’UEFA espère ainsi maximiser ses revenus en séduisant des plateformes capables de penser à l’échelle européenne, voire mondiale. Pour Canal+, qui s’est détachée de la Ligue 1 et fait de la C1 son produit d’appel majeur, l’enjeu est stratégique : sans cette compétition, son attractivité et donc son nombre d’abonnés seraient directement menacés.

Le seul moyen pour réconcilier Maxime Saada avec la L1 ?

