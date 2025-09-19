S’abonner au mag
  • C1
  • Droits TV

Canal+ face à la menace des géants du streaming pour la Ligue des champions

SF
Canal+ face à la menace des géants du streaming pour la Ligue des champions

GAFA toi.

Selon L’Équipe, l’UEFA s’apprête à relancer l’appel d’offres pour les droits télé de la Ligue des champions sur la période 2027-2030. Actuellement, Canal+ débourse 480 millions d’euros par saison pour retransmettre l’intégralité des compétitions européennes, un contrat record qui court encore jusqu’à la fin de la saison prochaine et possiblement la dernière…

Les menaces Prime Video, Netflix ou Apple

Une nouveauté pourrait bouleverser le jeu, l’UEFA envisage d’autoriser des offres groupées sur les cinq principaux marchés (France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie). Concrètement, un acteur comme Amazon Prime Video, Netflix ou Apple TV+ pourrait proposer une offre commune sur ces pays et l’emporter, même si Canal+ fait une meilleure proposition uniquement pour la France.

En clair, la Ligue des champions pourrait demain ne plus être diffusée par une chaîne française, mais par un géant mondial du numérique. L’UEFA espère ainsi maximiser ses revenus en séduisant des plateformes capables de penser à l’échelle européenne, voire mondiale. Pour Canal+, qui s’est détachée de la Ligue 1 et fait de la C1 son produit d’appel majeur, l’enjeu est stratégique : sans cette compétition, son attractivité et donc son nombre d’abonnés seraient directement menacés.

Le seul moyen pour réconcilier Maxime Saada avec la L1 ?

Abdellah Zoubir : « On vient de vivre un truc de fou ! »

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 10j
119
34

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!