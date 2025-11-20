S’abonner au mag
Un nouveau diffuseur pour la Ligue des champions en Angleterre ?

Les USA à la conquête de la Coupe aux grandes oreilles.

En pleine période d’appels d’offre pour les matchs de Ligue des champions, la situation se serait débloquée en Angleterre. Selon The Guardian, c’est le géant américain Paramount + qui a décroché le gros lot pour la période 2027-2031. Déjà diffuseur de la compétition aux Etats-Unis, l’entreprise a fait l’offre la plus importante lors des enchères de cette semaine, bien au-dessus du milliard de livres que verse TNT, diffuseur actuel de la Ligue des champions.

Paramount serait également candidat pour rafler le gros lot en Espagne et en Italie. Un signe de sa détermination à percer dans le marché européen, alors que Canal+ a conservé ses droits en France.

Amazon prend une part du gâteau

L’accord de Paramount avec l’UEFA UC3 (entreprise qui gère la Ligue des champions) leur accorderait l’ensemble des matchs de la plus grande des compétitions européennes, à l’exception du premier choix du mardi soir, séparé des autres lots.

Ce match du mardi aurait été remporté par Amazon Prime, et devrait avoir le premier choix dans tous les pays des cinq grands championnats à partir de 2027. L’offre proposée par l’entreprise américaine aurait été acceptée, aux dépends de celles de Netflix et Disney +. Comme avec Bein Sports pour la Ligue 1, Amazon ne pourra diffuser qu’un certain nombre de fois chaque équipe.

Et Mediapro dans tout ça ?

Paul Pogba, l’épreuve du terrain

