Éliminée par le pays hôte, la Tanzanie est déçue de l’arbitrage

Les Taifa Stars voient rouge.

Éliminée par le Maroc (1-0), la Tanzanie estime avoir été lésée par l’arbitrage, notamment après un contact litigieux dans la surface marocaine en fin de match entre Adam Masina et Iddy Nado, jamais sanctionné ni même revu à la VAR. Cette décision a mis le feu aux poudres côté tanzanien, entre colère sur le banc et incompréhension générale.

« Partout ailleurs sur le terrain, l’arbitre a sifflé des fautes de ce genre, pendant tout le match, a pesté le défenseur Haji Mnoga. Certains diront que c’est excessif, mais s’il le fait ailleurs sur le terrain, je pense qu’il doit le faire aussi dans la surface de réparation. Je pense que c’était injuste. » De quoi relancer, une fois encore, les soupçons persistants d’arbitrage maison.

Le Maroc est en mission

Dans ce contexte électrique, le Maroc a malgré tout fait le travail. Sans briller, les Lions de l’Atlas ont fini par faire sauter le verrou tanzanien grâce à Brahim Díaz, bien servi par Achraf Hakimi, de retour dans le onze de départ. Favoris, les hommes de Walid Regragui ont assuré l’essentiel au stade Moulay-Abdellah : une victoire courte, un billet pour les quarts de finale et la confirmation que, même poussif, ce Maroc sait avancer.

Et tant pis s’il faut finir les matchs à 12.