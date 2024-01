Le Maroc maîtrise la Tanzanie

Maroc 3-0 Tanzanie

Buts: Saïss (30e), Ounahi (77e) et En-Nesyri (80e)

Expulsion: Miroshi (70e) pour la Tanzanie

L’envie de Ziyech.

Sur le sol ivoirien, tous les groupes de la CAN 2023 ont connu l’issue de leur première journée. Tous ? Non ! Le groupe F s’est ouvert cet après-midi à San Pédro pour une affiche attendue entre le Maroc et la Tanzanie. Dans le stade Laurent Pokou, le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde s’est montré réaliste sur sa première opportunité du match. Grâce à qui ? À l’inévitable Hakim Ziyech. D’une frappe vicieuse sur un coup franc lointain, le milieu offensif de Galatasaray a contraint Aishi Manula à repousser le ballon dans les pieds de Romain Saïss, présent en renard des surfaces pour propulser le ballon dans les filets (30e, 1-0).

Dans la foulée, les Lions de l’Atlas ont poursuivi leur domination, mais Youssef En-Nesyri n’a pas cadré sa tête à bout portant (33e), et Manula a détourné une nouvelle frappe de Ziyech en corner (36e). En deuxième période, la Tanzanie a tenté de se rebeller, mais le tir hors cadre de Novatus Miroshi (46e) s’est avéré largement insuffisant. À l’image d’un Ez Abde victime d’un traitement de faveur, le Maroc a provoqué son succès pendant que la Tanzanie a multiplié les fautes. Résultats des courses : Miroshi a écopé d’un second carton jaune, laissant ses partenaires à dix pour la fin du match. Plus sereins, les Marocains ont déroulé pour soigner leur différence de buts avec Azzedine Ounahi (77e, 2-0) et Youssef En-Nesyri (80e, 3-0) en guise de buteurs.

Leader du groupe, le Maroc va savoir dès ce soir qui de la République démocratique du Congo ou la Zambie peut lui compliquer la tâche pour l’obtention de la première place.

Maroc (4-2-3-1): Bounou – Chibi, Saïss, Aguerd, Hakimi – Amallah (El Khannouss, 72e), Amrabat – Abde (Adli, 72e), Ounahi (Boufal, 81e), Ziyech (Harit, 81e) – En-Nesyri (El Kaabi, 81e). Entraîneur : Walid Regragui.

Tanzanie (4-3-3): Manula – Miroshi, Hamad, Nondo, Mnoga – Mao, Dismas, Yahya (Abraham, 46e) – Allarakhia (Msuva, 38e), M’Mombwa, Samatta. Entraîneur : Adel Amrouche.

