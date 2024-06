Le meilleur buteur de la dernière CAN accusé d’avoir joué illégalement pour la Guinée équatoriale par la FIFA

La preuve que la FIFA ne regarde pas les matchs de la Guinée équatoriale…

Exclu de la sélection en février dernier après un mauvais comportement, le retour d’Emilio Nsue avec la Guinée équatoriale ne devrait pas être pour tout de suite. D’après un rapport d’une commission de discipline de la FIFA, l’attaquant a joué illégalement pour le pays d’Afrique centrale durant plus d’une décennie et se retrouve aujourd’hui suspendu pour une période de six mois. Des révélations qui interrogent, alors que le joueur de 34 ans porte le maillot du Nzalang Nacional depuis mars 2013. Une longévité qui lui a notamment permis de disputer 42 matchs internationaux (amicaux, qualifications à la Coupe du monde) et de prendre part à trois éditions de la CAN, dont la dernière en janvier 2024.

Mais d’après les révélations de la FIFA, Emilio Nsue n’aura jamais dû porter le maillot équato-guinéen, puisqu’il possédait déjà la nationalité espagnole. Né à Majorque, l’attaquant a joué une vingtaine de matchs avec les équipes de jeunes de la Roja avant d’obtenir la nationalité équato-guinéenne en 2013. L’instance internationale aurait alors refusé la demande de transfert de sélection du joueur, parce qu’il n’avait obtenu la nationalité équato-guinéenne qu’après avoir déjà joué pour l’Espagne en jeune. Une situation qui empêche désormais le joueur de représenter la Guinée équatoriale. Heureusement pour Nsue, il est aujourd’hui retraité de la sélection.

Nsue peut tranquillement retourner à ses lives Insta.

