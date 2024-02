Le meilleur buteur de la CAN 2023 exclu de la sélection équato-guinéenne

Nsue froide.

Emilio Nsue a écrit la plus belle page de son histoire pendant la CAN 2023 avec la Guinée équatoriale. Meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations, il était venu se présenter sur le podium dans le stade Alassane-Ouattara pour récupérer son prix. Mais malgré cela, il ne serait apparemment pas irréprochable. Dans un communiqué, la FEGUIFUT a annoncé sa suspension ainsi que celle de son compère en attaque, Edu Salvador. Les deux joueurs auraient selon le communiqué pris part « à plusieurs épisodes d’indisciplines grave », forçant les forces de l’ordre à intervenir.

Le Nzalang Nacional dit donc au revoir à l’homme qui l’a porté lors l’un de ses plus beaux parcours en Coupe d’Afrique puisqu’il avait inscrit un doublé contre la Côte d’Ivoire (0-4) et un triplé quelques jours plus tôt pour battre la Guinée-Bissau. Pas favoris, les Équato-guinéens avaient réussi à se qualifier en huitième de finale avant d’échouer face à la Guinée (1-0). Ils devront tenter de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, sans son arme offensive principale.

Il y a suffisamment de Guinées dans le monde pour retrouver une sélecgtion.

Hervé Renard revient sur son prêt avorté en Côte d'Ivoire