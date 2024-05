Pour les 20 ans de So Foot , le podcast Tellement Pied dévoile les coulisses d’un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Pour ce 21e épisode, direction la République démocratique du Congo et la Côte d’Ivoire pour enquêter sur le trafic d’âge des jeunes footballeurs du continent.

Sur le papier, ils ont 22 ans. En réalité, ils en ont trois, cinq voire sept de plus. On les appelle les « Présus », comme « présumés ». Fascinés par les sirènes des clubs européens, les joueurs africains sont prêts à tout pour se faire recruter, quitte à modifier leur état civil. Une pratique instituée qui concernerait près de 90% des joueurs nés sur le continent. Notre journaliste Christophe Gleizes était allé enquêter sur place en 2015, pour en revenir avec un article titré « Vieux avant l’âge », publié en avril 2015 dans le 125e numéro du magazine So Foot. Dans cet épisode, il nous raconte l’envers de cette investigation plus compliquée qu’il n’y paraît.

Retrouvez l’épisode « Human Trafic d’âge » sur toutes les plateformes de stream audio.

