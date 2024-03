Max-Alain Gradel buteur et célébré pour sa dernière avec la Côte d'Ivoire

La meilleure sortie possible.

À l’occasion d’un match amical entre la Côte d’Ivoire et le Bénin ce samedi soir, disputé à Amiens, Max-Alain Gradel a joué sa dernière partie sous le maillot des Éléphants. À 36 ans, l’attaquant de Gaziantep a tiré sa révérence internationale, en laissant un dernier bon souvenir puisqu’il a été auteur du premier but égalisateur de la formation d’Emerse Faé en première période, ce qui lui a valu de laisser quelques larmes couler. Avant le début du match, Steve Mounié, le capitaine béninois du soir, lui avait déjà remis un gros bouquet de fleurs en guise de célébration.

Pour bien finir la soirée, l’ancien Toulousain a été ovationné lors de sa sortie à quelques minutes du terme, avant d’être honoré une ultime fois avec une haie d’honneur mise en place par les deux sélections, moment idéal pour Gradel pour présenter le trophée de la dernière CAN, remportée le 11 février dernier face au Nigéria en finale, au public amiénois. « J’ai ressenti beaucoup d’émotions sur le terrain. Je quitte la sélection avec le sentiment du devoir accompli, et le trophée. C’est le plus important. […] Cette CAN à domicile était mon dernier gros objectif. J’ai démarré en sélection face au Bénin, et je boucle la boucle face à la même équipe, en marquant. C’est le destin », s’est-il réjoui après la rencontre.

113 matchs avec la Côte d’Ivoire, dix-huit buts au compteur et deux CAN dans la besace, voilà une carrière internationale bien remplie.

Le sélectionneur du Nigeria fair-play après la défaite en finale contre la Côte d'Ivoire