Première pour Guéla Doué avec la Côte d'Ivoire

Bienvenue chez les champions d’Afrique.

Émerse Faé, sélectionneur de la Côte d’Ivoire depuis la dernière Coupe d’Afrique des nations, a pour la première fois de sa carrière communiqué sa liste de joueurs en perspective des matchs amicaux en France face au Bénin et à l’Uruguay, les 23 et 26 mars prochains. La seule surprise de cette liste est la présence du Rennais Guéla Doué, âgé de 21 ans et grand frère de Désiré Doué. Il avait le choix entre la France et les Éléphants. Ce dernier a été convoqué pour pallier la blessure du capitaine, Serge Aurier.

Dans sa liste, Faé a conservé 24 des 27 joueurs qui étaient présents lors du titre, obtenu face au Nigeria le 11 février dernier. « Comme vous pouvez le constater, on a pris la décision, avec le staff, de repartir avec les champions d’Afrique. À l’exception de Sébastien Haller, qui est blessé, de Christian Kouamé, qui revient d’un palu (paludisme), et de Serge Aurier, qui revient de blessure aussi, tous les champions d’Afrique sont présents », a détaillé le technicien de 40 ans.

La liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux par le sélectionneur des éléphants Emerse Faé. pic.twitter.com/ou3mf4ipUp — La Côte d’Ivoire Est Chic (@Cotedivoireoff_) March 11, 2024

Et ça se passera à Amiens puis à Lens pour assister à la parade des champions.

Seko Fofana de retour à Lens !