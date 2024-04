Zinédine Zidane portera-t-il la flamme olympique ?

Alors ? On n’attend pas Zinédine ?

Les porteurs de la flamme olympique, qui arrivera à Marseille par bateau le 8 mai, se dévoilent petit à petit. Des stars du ballon rond en feront-elles partie ? Le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance, comme une évidence. Si le champion du monde 1998 n’a pas été choisi pour être le premier relayeur sur le sol français, un privilège réservé à un autre Marseillais, Florent Manaudou, sa participation reste largement attendue. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castra a justement été interrogée sur le sujet sur RMC.

« On a devant nous 69 jours de relais, ce sera le plus long de l’histoire. Il y aura au global 10.000 relayeurs dont des grands sportifs, des grandes sportives. On vous réserve des surprises, ça va être formidable, vous ne serez pas déçus, promet-elle, avant d’être relancée sur Zidane. Je ne vous promets rien, je dis qu’il faut profiter de chacune des étapes. Le relais sera magnifique. Il mettra à l’honneur notre patrimoine naturel, historique, culturel, industriel et sportif. Il mettra à l’honneur des personnalités exceptionnelles. »

Mieux vaut que Zizou soit là si elle veut éviter un tweet assassin de Mbappé.