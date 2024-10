Fabio Lima n’a pas intérêt à mettre les pieds en Ouzbékistan

Guerre diplomatique entre Lima et Tachkent.

Selon les informations d’un compte X bien informé sur le football ouzbek, le joueur de l’équipe des Émirats arabes unis Fabio Lima ne fera pas le déplacement avec son équipe pour aller défier l’Ouzbékistan ce mardi, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026 : soupçonné d’avoir utilisé un faux passeport ouzbek il y a plusieurs années, le joueur de 31 ans risquerait tout simplement la prison s’il foule le sol de Tachkent.

🇦🇪🇺🇿 UAE's Fabio Lima will NOT be travelling to Tashkent. This is because he had illegitimately used an Uzbek passport to register for Al Wasl in 2013. If he steps foot in Uzbekistan, he could be jailed! @championatasia1 pic.twitter.com/PHYTDb7Iqc

— Hoji 🇺🇿 (@UzbekFooty) October 13, 2024