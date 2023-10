La Palestine ne pourra finalement pas jouer en Algérie

Dans un communiqué officiel, la fédération algérienne de football a annoncé que l’AFC (la confédération asiatique) n’avait pas répondu favorablement à la volonté du pays d’accueillir l’ensemble des matchs de la Palestine, en raison du conflit qui frappe actuellement la zone. Le communiqué précise que l’AFC exige de cette dernière qu’elle dispute ses rencontres sur le continent asiatique « conformément à la réglementation en vigueur. »

Pour rappel, l’Algérie avait répondu favorablement à l’appel du président de la fédération palestienne, d’accueillir sa sélection pour ses matchs officiels et non-officiels, comme ceux des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 et ceux de la coupe d’Asie 2027. Les Algériens s’étaient aussi engagés à couvrir tous les frais liés à ces matchs. On ne sait donc toujours pas où jouera la Palestine pour ses prochaines rencontres.

L’Algérie va accueillir tous les matchs de la Palestine