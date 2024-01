La Palestine se qualifie pour la première fois en huitièmes de la Coupe d’Asie

Jour historique.

La Palestine s’est qualifiée, ce mardi, pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Asie des nations. Cette première dans l’histoire du pays a été acquise grâce à une large victoire contre Hong Kong (3-0). Oday Dabbagh a notamment inscrit un doublé afin d’entrer dans l’histoire, Zaid Al-Qanbar étant l’autre buteur palestinien du jour. À noter qu’avant la rencontre, certains supporters chantaient « Free Hong Kong », quand l’autre partie des tribunes répondait « Free Palestine ».

Hong Kong fans chant “Free Hong Kong” before kick-off vs. Palestine, as chants of “Free #Palestine” go on at the Abdullah bin Khalifa Stadium.

A stage for recognition, more than just a football match for both #HongKong and Palestine, this. #AsianCup2023 pic.twitter.com/dILN1BCqQE

— Sudesh (@sudeshbaniya_) January 23, 2024