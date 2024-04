Almería déjà officiellement relégué

Tout le monde ne peut pas s’offrir Nemanja Matić en janvier.

En s’inclinant à domicile face à Getafe ce samedi (1-3), Almería a officialisé sa descente en LaLiga 2. Alors qu’ils avaient su égaliser juste avant la pause, les hommes de Pepe Mel ont finalement craqué au retour des vestiaires avec le deuxième but de l’après-midi de Mason Greenwood puis la réalisation de Jaime Mata. Bon dernier et déjà relégué à cinq journées de la fin, Almería ne se faisait gère d’illusions quant à l’issue de sa saison. Les Rojiblancos n’ont gagné qu’un seul match en championnat et l’ont fait il y a un peu plus d’un mois, sur la pelouse de Las Palmas (0-1). Après deux saisons dans l’Élite, les Almériens redescendent donc à l’échelon inférieur.

Ils peuvent quand même battre Barcelone le 16 mai prochain.