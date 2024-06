Un ancien joueur du Real Madrid sauve un couple de la noyade

Déjà l’action de la semaine.

Le danger est décidément partout, et les sauveurs aussi. Présent aux Maldives pour ses vacances, Sergio Arribas, ancien jeune espoir du Real Madrid, a sauvé un couple de vacanciers de la noyade ce dimanche. Dans une séquence de vidéosurveillance de sa résidence estivale, on peut voir le joueur d’Almería profiter de sa piscine, mais être alerté par un cri de détresse et voir un couple au loin dériver, pris par le courant et sur le point de se noyer. Le joueur de 22 ans plonge alors dans l’eau (en passant par le tobbogan !), et réussit à les récupérer àl’aide des bouées individuelles.

Eski Real Madrid genç takım oyuncusu Sergio Arribas, Maldivler'de tatil yaparken akıntıya kapılan ve boğulma tehlikesi geçiren bir çifti kurtardı. pic.twitter.com/jSUj5n4B1h — 🎙 Muhbir (@ajans_muhbir) June 16, 2024

Jouissant d’une notoriété nationale seulement, Sergio Arribas n’a jamais vraiment eu sa chance au Real Madrid et était parti tenter sa chance à l’UD Almería en août 2023. Cette saison, il a été plutôt performant avec 9 buts et 4 passes décisives en 34 matchs de championnat, mais il a peut-être signé sa plus belle action en sauvant ce couple.