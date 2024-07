Platini trouve que « le foot n'est pas un sport olympique »

Quand il ne parle pas de lui, Platoche dit des facts.

Le tournoi olympique de football débute dans deux jours, et une chose est sûre, il ne sera pas suivi par Michel Platini. Dans une interview à Midi libre publiée ce lundi, « Platoche » a expliqué qu’il ne voyait pas l’intérêt de la présence du ballon rond aux Jeux Olympiques, si ce n’est de remplir les stades :« Ça ne m’intéresse pas l’équipe de France olympique. Le football n’est pas un sport olympique. Je connais les tenants et les aboutissants de toutes les discussions depuis 20 ans sur la présence du football aux JO. On fait venir le football parce que c’est le sport qui remplit le stade. C’est le football qui fait le plus de spectateurs, c’est tout. » Platini avait pourtant participé aux JO de Montréal, en 1976, où la France avait été éliminée en quarts de finale par l’Allemagne de l’Est.

L’ancien numéro 10 français a aussi souligné que le football olympique était peu intéressant à cause des règles de sélection des joueurs : « La FIFA n’a jamais voulu que les meilleurs viennent. On a droit à une équipe B, C, D… Ça n’a aucun intérêt. » L’ancien patron de l’UEFA reconnaît quand même que le tournoi olympique a une utilité pour le foot féminin : « Pour le football, les Jeux ne sont pas la compétition la plus importante. Pour le foot féminin, en revanche, c’est autre chose. » Pour ce qui est des Jeux en eux-mêmes, le triple Ballon d’Or se montre enjoué : « Je les attends quand même. C’est un beau moment de convivialité, un beau moment de sport, où le public se rassemble autour des sportifs ». En ayant été le dernier relayeur de la flamme lors de JO d’Albertville en 1992, Platini est le dernier français en date à avoir allumé la fameuse vasque. Et son choix pour lui succéder à Paris vendredi est très clair : « Je désignerais Zinedine Zidane. »

En tout cas, Platoche n’a pas succombé à la hype Michael Olise.

