Euro 2024 : Marc Cucurella tient sa promesse

Chose promise, chose due.

Cinq jours après la finale de l’Euro – remportée – contre l’Angleterre, Marc Cucurella a dévoilé sa nouvelle chevelure flamboyante mais surtout surprenante. Non, sa célèbre crinière bouclée n’a pas été rasée… mais elle est désormais entièrement rouge ! « Une promesse est une promesse », a-t-il écrit en légende de son post Instagram, (évidemment) en partenariat avec Garnier, le géant cosmétique. Dans les colonnes de Mundo Deportivo avant la rencontre, le latéral de la Roja avait en effet fait la promesse de se teindre les cheveux en rouge en cas de sacre. « Je ne veux pas non plus que mes cheveux ressemblent à ceux de la petite Sirène ! » avait confié le joueur de Chelsea depuis 2022.

Qu’il se rassure, on ne risque pas de le confondre avec Ariel.

