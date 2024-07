Un retour des Américains pour le rachat de Bordeaux ?

Alors peut-être ?

Alors que les Girondins de Bordeaux sont dans une situation plus que critique à quelques heures de leur passage devant la DNCG nationale mardi matin, Sud-Ouest affirme ce lundi que le groupe américain Fenway Sports Group (FSG) serait revenu à la table des négociations pour un potentiel rachat du club. Cette nouvelle serait un miracle pour les Girondins, puisque FSG s’était retiré des discussions pour reprendre le club la semaine dernière, entérinant presque de fait la rétrogradation de Bordeaux en National, un redressement judiciaire et une descente en National 2 au niveau amateur.

Sud-Ouest précise qu’une réunion a eu lieu ce lundi matin à la Métropole de Bordeaux au sujet du loyer du Matmut Atlantique (4,7 millions d’euros par an) et de la dette due par les Girondins, qui avaient fait fuir les Américains lors de la première phase des négociations. Le groupe propriétaire de Liverpool est désormais en position de force, vu que Gérard Lopez, l’actuel propriétaire du club, se trouve dans une situation désespérée. Cependant, même si le groupe du milliardaire John Henry se décide à racheter les Girondins, l’opération ne pourra pas être officiellement bouclée avant le passage devant la DNCG mardi matin. Ce qui serait une bonne nouvelle, c’est que FSG se présente devant le gendarme financier du foot français avec une offre et une preuve de l’existence de fonds. Puisque les comptes du club ne seront pas remis à l’équilibre d’ici demain, la DNCG confirmera la rétrogradation des Girondins, mais le club bordelais pourra toutefois saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) le temps de concrétiser l’opération de rachat. Si ce miracle se produit, l’instance pourra alors rendre un avis favorable pour le maintien de Bordeaux en Ligue 2, avis qui devra être aussi validé par le Comité exécutif de la FFF sous réserve de validation du budget par la DNCG.

Cependant, cette nouvelle est à prendre avec des pincettes, car selon le journaliste anglais David Lynch, des sources proches de FSG démentent le retour du groupe américain dans les négociations et affirment que leur position sur le dossier n’a pas changé.

FSG sources dismissing suggestions that they have resumed talks to acquire Bordeaux. They insist no change since last week's statement confirming a deal wouldn't be progressing.

— David Lynch (@davidlynchlfc) July 22, 2024