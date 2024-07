4 à 5 mois d’indisponibilité pour Unai Simón

Le sens du sacrifice comme Umtiti.

Auteur d’un très bon Euro 2024 avec l’Espagne, Unai Simón va passer sur la table d’opération ce vendredi pour régler un problème ligamentaire au poignet, selon Marca. Le portier de l’Athletic Club jouait blessé et sous infiltration lors de l’Euro. Le trophée en poche, il est désormais temps pour lui de passer sur le billard, et la durée de son indisponibilité est estimée entre quatre et cinq mois, soit l’équivalent d’au moins 25 matchs avec Bilbao, sans compter les rencontres internationales.

Une très mauvaise nouvelle pour Ernesto Valverde, qui perd son gardien titulaire, après avoir déjà fait une croix sur son remplaçant. Julen Agirrezabala s’est en effet blessé en début de semaine aux vertèbres lombaires L2, L3 et L4, et sera absent au moins 6 semaines. Face à cette situation, Unai Simón, en bon soldat, voulait repousser la date de son opération, mais l’entraîneur du club n’a pas voulu attendre, et a préféré se débarrasser de cette blessure au plus vite, selon Marca.

Repos forcé, mais mérité.

Le président de l’Athletic Bilbao s’en prend à la fédération espagnole au sujet de Nico Williams