Theo Zidane : « Je ne ressens ni poids ni responsabilité à cause de mon nom de famille »

Corda a Córdoba.

Avec quatre pions au compteur, Theo Zidane est le deuxième meilleur buteur du Córdoba CF, actuellement 14e en Segunda. Une adaptation éclair en Andalousie pour l’ancien du Real Madrid Castilla, qui s’épanouit dans son nouveau club. « C’était la bonne décision », confie-t-il à Marca, rempli de certitudes.

Plus à l’aise en numéro 8

« Quitter le Real Madrid n’est jamais facile, mais c’était le bon moment pour passer au football professionnel et découvrir quelque chose de nouveau. À Córdoba, je me sens très à l’aise et soutenu. C’est un club qui m’a donné sa confiance, et je veux lui rendre. »

Formé à toutes les positions du milieu, il s’est trouvé : « Je me sens le plus à l’aise en 8, où je peux combiner construction, travail défensif et projection offensive. C’est là que je suis le plus heureux. » Il a aussi été questionné sur le poids du nom Zidane : « Je ne ressens ni poids ni responsabilité à cause de mon nom. La seule responsabilité que j’ai, c’est celle que je me fixe en tant que personne et professionnel. Mon objectif est de tracer mon propre chemin. »

On lui souhaite bonheur, réussite et un bon jeu de tête.

