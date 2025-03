Zidane veut venir jouer en Ligue 1

Qui a dit que la Ligue 1 ne faisait plus rêver ?

Actuellement à Grenade en deuxième division espagnole, Luca Zidane (26 ans) a confié, dans un entretien à l’Équipe en compagnie de son petit frère Théo (22 ans, Cordoba), son envie de retrouver l’élite qu’il a brièvement touché avec le Real Madrid (2 matchs de Liga) et le Rayo Vallecano (8 matchs de Liga) : « On veut jouer en Première Division, que ce soit en Espagne, en France, en Italie ou en Angleterre. C’est notre volonté. On est ambitieux, compétiteurs et travailleurs ».

Celui qui évolue au poste de gardien de but a ensuite lancé un petit appel du pied à la Ligue 1 qu’il a failli rejoindre « comme numéro 2 » dans le passé : « Moi, la Ligue 1 m’intéresse. La France est une possibilité. C’est notre pays, même si notre culture foot reste plus espagnole. »

Que Luca se rassure, en France il pourra toujours faire mieux que son grand frère Enzo dont tout le monde a déjà oublié le passage à Rodez.

Le Real s’amuse et condamne Grenade