Des socios demandent la tête de Laporta après le fiasco Olmo

Et surtout, une bonne année.

Joan Laporta voit son crédit s’effondrer. Le feuilleton Dani Olmo et Pau Victor, recrutés cet été, a déclenché une crise. Leur inscription, permise par une dérogation temporaire liée aux blessures d’Araujo et Christensen, a expiré le 31 décembre. La Liga, intransigeante, a refusé toute licence sans solution économique conforme. Pire, le 1er janvier, Olmo et Victor ont disparu de l’effectif officiel. Des fans demandent désormais la tête de Laporta, selon Forbes.

Clam de fin

Face à ce bazar, Som un Clam, groupe de socios mécontents, exige la démission de Laporta : « La gestion de l’enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor nous cause une indignation totale et une honte immense. » Ils dénoncent une gouvernance « amateur et erratique » et des « mensonges constants » ayant entraîné un « cercle vicieux » et un « dommage irréparable » à la réputation du club. Pointant des ventes d’actifs précipitées et des commissions douteuses, ils concluent : « Nous demandons la démission du président et du conseil d’administration pour préserver le modèle de propriété collective qui fait du Barça un club unique. »

Le patron du Barça n’a jamais aussi bien porté son nom.

Au Barça, le compte n'y est toujours pas