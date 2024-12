Le spectacle de fin d'année est offert par Liverpool à West Ham

West Ham 0-5 Liverpool

Buts : L. Díaz (30e), Gakpo (40e), Salah (44e), Alexander-Arnold (54e) et Jota (84e)

On tient déjà un favori pour le Ballon d’Or 2025.

En démonstration dans l’ouest de Londres, Liverpool n’a pas fait de cadeau à une équipe de West Ham qui aura tenu une demi-heure avant de couler face à la furia venue du nord (0-5).

Avant cela, Alphonse Areola avait longtemps retardé l’inévitable à coups de parades décisives devant Mohamed Salah ou Curtis. Avant de s’incliner une première fois devant Luis Díaz, auteur d’une percée gagnante plein axe (0-1, 30e). Les Hammers ont cédé et en quelques minutes, l’affaire est entendue sur deux coups de patte d’un Salah incandescent. Lancé dans la surface, l’Egyptien offre le break à Cody Gakpo après un enchaînement magnifique (0-2, 40e) puis aggrave le score d’une frappe au ras du poteau (0-3, 44e).

MO SALAH EST MAGIQUE 🪄 Pour le plaisir des yeux, on se revoit ce contrôle petit-pont MA-GNI-FI-QUE de Mo Salah pour le but de Cody Gakpo 🤤#WHULIV | #PremierLeague pic.twitter.com/2gcgZpCT8A — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 29, 2024

Salah et Liverpool en balade

Si Mohamed Kudus avait trouvé le poteau au cœur du premier acte, les Londoniens n’y sont plus au retour des vestiaires et la partie prend des airs de promenade pour le leader de Premier League. Et si Salah multiplie les tentatives avortées, Trent Alexander-Arnold s’invite lui au tableau d’affichage d’une frappe lointaine déviée (0-4, 54e). La fin du spectacle ? Pas tout à fait, Salah ayant encore un dernier tour dans son sac : dribbles dévastateurs, accélération fulgurante et service parfait pour Diogo Jota (0-5, 84e). Huit points d’avance sur le deuxième avec un match en retard : on appelle ça une belle avance.

Une chose est sûre : Liverpool a dribblé l’adage et n’aura pas perdu le titre pendant cette période des Fêtes.

