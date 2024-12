Un nouveau record pour Salah

L’Angleterre a un nouveau roi.

Ce dimanche, Liverpool s’est très largement imposé sur la pelouse de Tottenham sur le score de six buts à trois. Au vu de sa forme géniale depuis le début de la saison, Mohamed Salah a forcément participé au carnage offensif. Avec ses deux buts et ses deux passes décisives, l’attaquant égyptien devient le premier joueur de l’histoire de la Premier League à signer avant Noël un « double double », c’est-à-dire à comptabiliser au moins 10 buts et 10 passes décisives.

Le grand norvégien au placard

Le « double-double » le plus tôtif était jusqu’alors détenu par un certain Cesc Fabregas, lors de la saison 2009-2010, qui avait obtenu cette distinction le 17 janvier, date à laquelle il comptabilisait 10 buts et 12 passes. Au 22 décembre, après seulement 16 journées de championnat, Salah comptabilise déjà 15 buts et 11 passes décisives. Il est logiquement le meilleur buteur et passeur de la compétition anglaise pour l’instant, devant un certain Erling Haaland, en difficulté avec la mauvaise forme de son club.

En conférence de presse, le Pharaon a déclaré : « Je n’y avais pas pensé avant le match, pour être honnête. Mais c’est quelque chose qui me rend heureux et fier. Je vais juste continuer à travailler dur ». Durant la même soirée, en inscrivant son 229ᵉ but, il a dépassé Billy Liddell (228 buts) au classement des meilleurs buteurs du club, et s’installe confortablement à la 4ᵉ place.

Avec Mo Salah, on est clairement pas sur du hard discount.

