Liverpool colle un set à Tottenham et impressionne

Tottenham 3-6 Liverpool

Buts : Maddison (41e), Kulusevski (72e) et Solanke (83e) pour Tottenham // Diaz (23e et 85e), Mac Allister (36e), Szoboszlai (45e+1) et Salah (54e et 61e) pour Liverpool

Mais qui pourra arrêter ce Liverpool-là, largement leader du championnat anglais ?

En déplacement à Tottenham dans un petit choc qui ressemblait à un piège, Liverpool a su s’imposer avec la manière lors de la dix-septième journée de Premier League. Constamment devant à partir de la 23e minute, moment choisi par Luis Diaz pour ouvrir le score de la tête sur un centre de Trent Alexander-Arnold, les Reds ont impressionné malgré trois buts encaissés de la part des Spurs.

LE CADEAU DE TRENT ALEXANDER-ARNOLD POUR LUIS DIAZ 🎁 Quel centre de l'Anglais qui permet à Liverpool de mener 1-0 face à Tottenham 🥵#TOTLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/zrXoIKsaxD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 22, 2024

Les œuvres de Dominic Solanke, de James Maddison et de Dejan Kulusevski (qui a profité d’une perte de balle d’Alexis Mac Allister pour servir son partenaire du lilieu de terrain, avant de trouver lui-même le chemin des filets de volée avec… Solanke en guise de passeur décisif).

Double doublé pour Salah

Si Mac Allister (coup de casque) et Dominik Szoboszlai (dans le temps additionnel de la première période) ont également trompé Fraser Forster, Mohamed Salah a encore brillé : auteur d’une barre transversale et de deux assists, l’Égyptien s’est offert un nouveau doublé (en contre, et sur une offrande de Szoboszlai).

CETTE ÉQUIPE DE LIVERPOOL EST FANTASTIQUE ! 🤯 Les Reds mènent 3-1 à la pause contre Tottenham grâce à ce but parti d'Alisson, conclu par Szoboszlai sur une passe de Salah 🤌#TOTLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/F61S6lr7S8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 22, 2024

De son côté, Diaz l’a imité sur la fin afin d’achever une partie complètement folle et totalement ouverte. Innombrables, les occasions se sont multipliées de chaque côté de la pelouse. Mais comme le résultat l’indique, les visiteurs étaient largement supérieurs aux locaux (près de 25 frappes tentées, par exemple, dont la moitié cadrées).

Que ce doit être difficile d’être supporter de Manchester United, en 2024…