Manchester United s'écroule, Chelsea accroché

Manshamester.

On pensait Manchester United prêt à en découdre avec l’arrivée de Ruben Amorim sur son banc, c’est pour l’instant l’effet inverse qui se produit. Face à Bournemouth, à Old Trafford, les Red Devils ont par exemple sombré comme il le fallait (0-3). Le coup franc de Ryan Christie a permis à Dean Huijsen de placer sa tête hors de portée d’André Onana (29e), suivi de Justin Kluivert au retour des vestiaires sur un penalty qu’il a lui-même obtenu (61e). Deux minutes plus tard, Dango Ouattara a déboulé dans le couloir gauche et servi Antoine Semenyo complètement seul au point de penalty (63e) pour venir mettre fin au sketch. Bournemouth se place cinquième à trois unités des tickets qualificatifs pour la Ligue des champions, alors que Manchester United stagne au treizième rang.

Les Blues manquent le coche

Sur le même score, Wolverhampton est allé battre le Leicester de Ruud van Nistelrooy dans un duel de mal classés : Gonçalo Guedes a mis les Loups devant grâce à sa volée acrobatique (19e), son compatriote Rodrigo Gomes a profité de l’erreur de James Justin pour finir en renard (36e) avant que Matheus Cunha ne scelle – déjà – la marque (44e) et ce récital lusophone. Wolverhampton est premier relégable, à deux points de son adversaire du jour (premier non-relégable, justement). Toujours dans le mimétisme, Everton-Chelsea et Fulham-Southampton n’ont rien eu à donner (0-0). Les Blues lâchent des points, eux qui auraient provisoirement pu prendre la tête de la Premier League.

Liverpool sait ce qu’il lui reste à faire, désormais.

Les résultats :

Everton 0-0 Chelsea

Manchester United 0-3 Bournemouth

Buts : Huijsen (29e), Kluivert (61e) et Semenyo (63e) pour les Cherries

Fulham 0-0 Southampton

Leicester 0-3 Wolverhampton

Buts : Guedes (19e), Rodrigo Gomes (36e) et Cunha (44e) pour les Wolves

