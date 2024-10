League Cup : Chelsea prend la porte, Manchester United reprend confiance

Ça commençait vraiment à faire longtemps qu’on avait plus vu Chelsea faire n’importe quoi.

Ce mercredi, les Londoniens ont été éliminés par Newcastle (2-0) dès les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Dans cette bataille des très riches, les Blues se sont fait trahir par deux anciens de Monaco en trois minutes : une passe mal appuyée de Benoît Badiashile a ainsi coûté l’ouverture du score d’Alexander Isak (1-0, 24e), tandis qu’un contre son camp rocambolesque d’Axel Disasi a permis aux Magpies de faire le break (2-0, 27e). Autre surprise du jour : l’élimination d’Aston Villa à domicile face à Crystal Palace (1-2), pourtant embourbé aux portes de la zone rouge en championnat.

Dans le reste de la soirée, Liverpool et Arsenal ont eux aussi décroché leur ticket pour les quarts de finale en écartant respectivement Brighton (2-3) et Preston North End (0-3). Dans la tourmente ces dernières semaines, Manchester United s’est donné un peu d’air en écartant facilement Leicester City (5-2). Les Red Devils, temporairement entraînés par Ruud van Nistelrooy, ont fait le travail grâce à des doublés de Casemiro et Bruno Fernandes ainsi qu’un pion d’Alejandro Garnacho.

La vie est tout de suite plus facile sans Erik ten Hag.

Les premiers résultats de la soirée :

Brighton 2-3 Liverpool

Aston Villa 1-2 Crystal Palace

Manchester United 5-2 Leicester City

Newcastle 2-0 Chelsea

Preston North End 0-3 Arsenal

Chelsea maîtrise Newcastle, West Ham enfonce Manchester United, Tottenham surpris par Crystal Palace