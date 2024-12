Après une deuxième période de folie, Tottenham éjecte MU de la League Cup

Tottenham 4-3 Manchester United

Buts : Solanke (15e & 54e), Kulusevski (46e) & Son (88e) pour les Spurs // Zirkzee (63e), A. Diallo (70e) & J. Evans (90e+4) pour les Red Devils

Ça n’était pas la soirée des gardiens de but.

1-0 à la pause, 4-3 à l’arrivée : le dernier quart de finale de League Cup nous a régalés ce jeudi soir, et c’est Tottenham, vainqueur d’une courte tête face à Manchester United, qui passe au prochain tour.

[📺LIVE] 🇬🇧🏆 #CarabaoCup – 1/4 de finale 🔥 Tottenham surprend Manchester United ! 👀 Altay Bayındır repousse une frappe surpuissante de Pedro Porro et Solanke en profite !#Action pic.twitter.com/olFbT0Bnja — Bein SPORTS (@beinsports_FR) December 19, 2024

Les Spurs s’étaient mis à l’abri grâce à Dominic Solanke, auteur d’un beau doublé (15e, 54e), et Dejan Kulusevski, qui avait profité d’un dégagement foireux de Lisandro Martínez dès la reprise de la seconde période (46e). Puis les locaux ont été trahis par leur portier, Fraser Forster, titulaire depuis la blessure du numéro un Guglielmo Vicario.

Après avoir quasiment fait la passe à son adversaire pour le but de Joshua Zirkzee (63e), le joueur de 36 ans a mis un quart d’heure à dégager, quelques minutes plus tard, et Amad Diallo a eu le temps de tacler le ballon au fond des ficelles (70e). Puisque les gardiens étaient en état de grâce, Son Heung-min a rentré un corner direct grâce à la passivité d’Altay Bayındır, complètement à l’ouest (88e). Fini ? Non, car Jonny Evans a ajouté un septième but, sur corner (90e+4), pour donner un peu de suspense à la fin de match.

[📺LIVE] 🇬🇧🏆 #CarabaoCup – 1/4 de finale 👀 Tottenham fait le break ! 😲 Dès la début de la seconde période, les Spurs donnent un coup de massue aux Red Devils par l'intermédiaire de Kulusevski !#Action pic.twitter.com/8fi9WYbAkR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 19, 2024

Peut-être que Marcus Rashford – encore absent du groupe – l’aurait mis, ce huitième but…

