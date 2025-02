En galère à United, Amorim pointe cette fois le nombre de joueurs blessés

Se battre jusqu’à l’Amorim.

Après la défaite de Manchester United contre Tottenham (1-0), Rúben Amorim n’a pas caché sa frustration. « Mon travail est tellement, tellement difficile ici », a-t-il confié à Sky Sports. Son équipe pointe actuellement à une inquiétante 15ᵉ place. « À la fin, ils marquent, nous ne l’avons pas fait. C’est ce qui a fait la différence », a-t-il analysé. Puissant…

L’obligation de changer d’approche chaque week-end

Diminué par de nombreuses absences, dont celles de Leny Yoro, Manu Ugarte, Kobbie Mainoo, Christian Eriksen et Amad Diallo, Amorim estime que cela a fortement pesé sur la performance de son équipe, qui s’est montrée bien trop poussive selon lui. L’entraîneur portugais reste attaché à sa philosophie de jeu, mais s’il ne gagne pas, c’est à cause de l’infirmerie bondée selon lui : « Nous avons créé des situations, mais quand vous changez constamment votre approche à cause des absences, c’est vraiment difficile. ».

Le coach portugais se heurte à un roc d’irrégularité avec son 3-4-3, qui lui permet de s’imposer moins d’un match sur trois. Depuis son arrivée, Man U comptabilise 4 victoires en 14 matchs, 2 nuls et surtout 8 défaites. Problème de système, de coach ou besoin d’adaptation ? Gary Neville, spécialiste des Red Devils se demande « combien de temps il faudra à Amorim pour trouver les joueurs pour jouer dans ce système particulier. »

Encore faut-il que le Portugais soit encore à la tête du navire au prochain mercato…

