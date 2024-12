Rúben Amorim : « Je continuerai avec mes idées jusqu'à la fin »

Cinq défaites en 22 jours, ça commence à piquer.

Manchester United a passé un Boxing Day délicat sur la pelouse de Wolverhampton ce jeudi soir, défait par des Wolves plus mordants dans leurs intentions de jeu (2-0). Sur la touche, Rúben Amorim est apparu souvent énervé par la prestation de ses gars, et il a délibérément ignoré Bruno Fernandes au moment de sa sortie du terrain après son exclusion. Quelques minutes après la rencontre, le technicien portugais a été interrogé sur sa manière de jouer, différente de celle prônée par Erik ten Hag. « Je n’ai aucune idée du temps que ça prendra pour redresser la situation. Au lieu d’essayer de comprendre combien de temps cela prendra, je me contente de progresser jour après jour, d’utiliser chaque minute d’entraînement et d’essayer de gagner des points parce que c’est vraiment important en ce moment. […] On a besoin de temps. J’avais dit qu’il y aurait une période difficile et c’est loin d’en être la fin », a-t-il soufflé, marqué par la situation de son club.

Toujours pas de Rashford à l’horizon

Amorim a également été questionné sur la situation de Marcus Rashford, pas appelé pour la quatrième fois consécutive, lui qui avait évoqué publiquement des envies d’ailleurs. « Y a-t-il eu du changement sur la situation de Rashford ? S’il n’est pas là… vous pouvez déduire par vous-même. C’est toujours la même raison. Nous devons être les mêmes professionnels, les mêmes gars, que nous gagnions ou que nous perdions. Je continuerai avec mes idées jusqu’à la fin », a ajouté l’entraîneur.

Autant dire qu’on n’est pas prêts de revoir Rashford tout de suite sous les couleurs mancuniennes.

Manchester United poursuit sa descente aux enfers à Wolverhampton