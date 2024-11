Le changement d’entraîneur a coûté bonbon à Manchester United

Ce n’est pas gratuit de larguer son ex.

Manchester United n’a pas regardé à la dépense pour tourner la page Erik ten Hag. Le licenciement du technicien néerlandais qui a pris ses valises le 28 octobre dernier, ainsi que son staff composé de René Hake, Jelle ten Rouwelaar, Pieter Morel et Ruud van Nistelrooy, a coûté la modique somme de 12 millions d’euros au club, comme le rapporte le Guardian.

Mais à United, on ne fait jamais les choses à moitié, même en pleine galère financière. Rappelons que le club affichait un déficit net de près de 135 millions d’euros rien que pour l’année 2023-2024. Alors, pour attirer Rúben Amorim et ses fidèles acolytes — Carlos Fernandes, Jorge Vital, Adélio Cândido, Emanuel Ferro et Paulo Barreira — tout droit venus du Sporting, les Red Devils ont ajouté 12,7 millions d’euros à la facture. Résultat : une addition totale de 24,7 millions d’euros. Merci, la banque.

La sixième fois sera la bonne !

À 39 ans, Amorim devient le sixième coach permanent de Manchester United depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013. Pas simple de faire oublier un monument, mais l’ancien du Sporting n’a pas traîné pour prendre ses marques. Après un nul 1-1 à Ipswich Town pour ses débuts, Amorim a signé sa première victoire face à Bodø/Glimt à Old Trafford : un 3-2 accroché, avec un but éclair de Garnacho dès la première minute, suivi d’un doublé de Højlund.

Le nouveau coach a aussi déjà trouvé les mots pour parler aux supporters avant le match : « Ce sera spécial, mais ce sera encore plus spécial si on gagne. C’est l’objectif. Mais c’est un moment important dans ma vie, dans celle de mon staff, et j’espère que ce sera le début de quelque chose de très beau. »

Quand Manchester aime, il ne compte pas.

