Ruben Amorim a savouré sa première victoire à la tête de Manchester United

Un seul être vous manque…

Alors que son ancienne équipe du Sporting Portugal a pris l’eau face à Arsenal mardi (1-5) et concédé sa première défaite de la saison, Ruben Amorim (39 ans) a pris le temps d’apprécier sa première victoire à la tête des Red Devils face à Bodø/Glimt ce jeudi en Ligue Europa (3-2). « On aurait dû tuer le match plus tôt » a-t-il d’abord regretté en conférence de presse, saluant toutefois la performance de son équipe et les progrès réalisés : « Nous avons progressé sur plusieurs aspects depuis le dernier match. On a su contrôler le tempo, poussé le bloc plus haut et créé plus d’occasions. On mérite cette victoire ».

Ruben Amorim loved Rasmus Højlund’s goal 💪 pic.twitter.com/NteZzj8iMI — ESPN UK (@ESPNUK) November 28, 2024

Si son équipe avait d’abord ouvert le score dès le début du match, United s’est ensuite fait surprendre par deux buts des Norvégiens, avant de renverser la vapeur grâce à un doublé de son attaquant Rasmus Højlund. Un scénario qui n’a pas dû aider l’entraineur mancunien à évacuer la pression, lui qui concède devenir « très anxieux avant les matchs », mais qui a tenu à saluer l’accueil d’Old Trafford à son égard : « Je n’ai encore rien fait pour ce club, mais la manière dont le public m’a soutenu depuis le début m’aide à ne pas me sentir seul ici, à être l’un des leurs. J’espère ne pas les décevoir ».

« En tous les cas, on te le souhaite ».

Andre Onana récompensé par la FIFPRO