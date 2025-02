Victoire historique, buteurs : les stats folles du PSG contre Brest

Une pluie de records.

C’est peu dire que le PSG s’est amusé ce mercredi soir face à Brest, en barrage retour de Ligue des champions. Une très large victoire qui en plus d’apporter beaucoup de bonheur au public du Parc des Princes offre plusieurs records au club de la capitale, à commencer par la plus large victoire de son histoire en coupes d’Europe. De son côté, Brest quitte la scène européenne avec la plus large défaite d’un club français en C1.

7 - Le Paris SG a signé la plus large victoire de son histoire toutes compétitions européennes confondues (7-0). À l’inverse, Brest a subi la plus lourde défaite pour un club français en Ligue des Champions. Epoustouflant. pic.twitter.com/ElSRy20VI7 — OptaJean (@OptaJean) February 19, 2025

Par ailleurs, les sept buts ont été inscrits par autant de buteurs différents, une première également dans l’histoire des Rouge et Bleu. Auteur du septième pion, Senny Mayulu restera lui comme le 50e joueur à faire trembler les filets en Ligue des champions sous l’ère QSI, et le plus jeune de l’histoire du PSG en phase à élimination directe de la compétition. À noter également que c’est la toute première fois que Paris boucle une double confrontation à élimination directe en Ligue des champions sans encaisser le moindre but.

Les hommes mentent, pas les chiffres.

