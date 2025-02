Le message d’excuses de Theo Hernandez après son expulsion face à Feyenoord

Faute avouée à moitié pardonnée ?

Exclu pour deux cartons jaunes stupides face à Feyenoord, Theo Hernandez a précipité l’élimination de l’AC Milan, mardi soir, en barrages de Ligue des champions. Visé par les supporters et la presse transalpine, le latéral gauche de l’équipe de France s’est fendu d’un message d’excuses publié sur les réseaux sociaux. « Le football est imprévisible : il nous offre de grandes joies, mais aussi des moments douloureux, a-t-il écrit. Aujourd’hui, je ressens une immense frustration. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers pour les avoir laissés à 10 et je m’excuse auprès des supporters qui nous soutiennent toujours. Mais ce club est une famille et c’est ensemble que nous nous relèverons. Relevons la tête tous ensemble. Moi le premier. »

Il calcio è imprevedibile: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. pic.twitter.com/Y7qluAwjl4 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) February 19, 2025

Une attitude qui a valu à Hernandez de nombreuses critiques, à l’image de Fabio Capello, pas tendre avec le Rossonero : « Theo Hernandez plonge toujours, ce n’est pas la première fois qu’il simule. Il est tombé cette fois-ci sur un bon arbitre qui l’a sanctionné. Il s’est comporté comme un enfant, surtout sur la première faute. »

