Raphaël Varane n’était pas un grand fan d’Erik ten Hag à Manchester United

Monsieur propre avait quelques comptes à régler.

Longuement interrogé par The Athletic, Raphaël Varane est revenu sur sa carrière, et sur son expérience avec Erik ten Hag, dernier entraîneur de ses années Manchester United. Jeune retraité à 31 ans après un passage raté à Côme, auquel il a préféré mettre fin en même temps que sa carrière, l’ex-défenseur central évoque une relation un peu particulière avec le coach néerlandais, limogé par les Red Devils fin octobre dernier.

Les schémas de jeu très rigides d’Erik ten Hag

« C’est difficile de trouver les mots justes. C’était très tendu par moments. Parfois, il faisait l’effort d’écouter les retours des joueurs. Parfois, il prenait des décisions sans écouter les sentiments des joueurs. Il y avait donc des hauts et des bas. C’était parfois compliqué », explique-t-il au média britannique.

Au niveau tactique, Varane ne semblait pas non plus fan d’un technicien aux « schémas de jeu assez rigides définis à l’avance. Il y avait très peu de flexibilité en matière d’adaptation sur le terrain. Les plans de jeu étaient très, très précis, avec beaucoup, beaucoup d’informations », continue le champion du monde, en comparant ce fonctionnement à celui du Real Madrid, où il a évolué pendant dix ans.

Bien lancé dans ses confessions, Varane a admis que ces désaccords ont donné lieu à des discussions parfois tendues, qui ont mené à son départ : « Nous nous sommes dit certaines vérités, mais ensuite je n’ai pas joué pendant presque deux mois. J’ai dit que je n’étais pas d’accord avec certaines façons de faire concernant la relation entre lui et l’équipe. […] Il a dit : “Ok, j’entends ce que tu as dit”, et après ça, je n’ai plus joué. »

Et Manchester United s’est ensuite enlisé dans la deuxième partie de tableau de Premier League.

