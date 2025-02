Tottenham dépasse Manchester United... désormais quinzième !

Tottenham 1-0 Manchester United

But : Maddison (13e)

Quinzième…

Oui, Manchester United est quinzième de Premier League. Battus et dépassés par Tottenham lors de la 25e journée du championnat anglais, les Red Devils se trouvent désormais derrière les Spurs avec un point de moins. La faute à James Maddison, qui a inscrit la seule réalisation de la partie au quart d’heure de jeu en étant à l’affût d’un tir repoussé par Andre Onana. Ce dernier a ensuite évité le break, en stoppant des tentatives de Dejan Kulusevski et Mathys Tel.

Garnacho peu en réussite

MU a pourtant eu des occasions, mais s’est montré beaucoup trop imprécis pour espérer faire mouche. Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee ont ainsi gâché des opportunités, alors qu’Alejandro Garnacho a fait preuve d’une maladresse encore plus redoutable devant les cages. De son côté, Guglielmo Vicario a fait le boulot et a bien mérité son clean sheet malgré une grosse quinzaine de frappes concédées.

Et une nouvelle danse, une !