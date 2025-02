Éric Roy avait « la conviction de pouvoir faire un bon résultat avec cette équipe »

Pas sûr que celle là fasse rire Micah Richards.

Après un parcours de Ligue des champions qui ne peut qu’inspirer le respect, Brest a coulé sans moufter à Paris en barrage retour. Un 7-0, forcément, c’est l’amer qui prend l’homme. « Forcément, on ne voulait pas finir de cette manière » a concédé l’amiral Éric Roy en conférence de presse.

Questionné sur sa composition disons originale, avec plusieurs habituels titulaires laissés sur le banc (Bizot, Lala, Camara, Magnetti, Ajorque), le coach du SB29 jure ne pas regretter ses choix : « Nous, entraîneurs, on a quelques convictions. Sans avoir de certitudes, j’avais la conviction qu’avec cette équipe, on pouvait faire un bon résultat. » Concernant son bomber Ludovic Ajorque, c’est un lumbago qui est invoqué.

« Les gens retiendront ce qu’ils auront envie de retenir »

Reste que la claque est violente. Et si son joueur Pierre Lees-Melou parle d’une « faute professionnelle », lui préfère relativiser : « Les joueurs sont toujours dans l’émotion après les matchs. Je ne partage pas son analyse. Ce qui est important, c’est ce qu’il va se passer demain. Il va falloir se relever et il y aura pas d’autres choix que de se remettre au travail. C’est notre vie et celle d’un sportif de haut niveau. Si les garçons veulent retrouver les joutes européennes, il faudra qu’ils se relèvent très rapidement. »

Huitièmes de Ligue 1 et en lice pour les quarts de finale de Coupe de France, tout n’est pas perdu certes, mais les Bretons savent qu’une magnifique page se tourne. « Les gens retiendront ce qu’ils auront envie de retenir, mais c’est sûr que pour les supporters, ça restera malgré tout une aventure et une saison gravée à jamais, conclut-il. Il y a un an, on aurait jamais pu imaginer ça. On a bien représenté la France et bien au-delà de nos espérances. »

Et merci pour ça, les Pirates.

Les choix de Roy : un cadeau pour personne