La doublure de Marco Bizot titulaire contre le PSG ?

« La remontada c’est dans mes cordes…»… avec Grégoire Coudert dans les buts ! C’est ce qu’aurait pu ajouter Éric Roy lors de sa conférence de presse avant le barrage retour au Parc des Princes ce mercredi soir. À quelques heures du coup d’envoi, le Télégramme avance une info pour le moins surprenante : le staff du SB29 réfléchirait à titulariser son gardien numéro 2 Grégoire Coudert, à la place du titulaire Marco Bizot.

Une première en Coupe d’Europe ?

Celui qui a joué trois rencontres de Coupe de France et un match en championnat cette saison est en effet pressenti pour débuter dans les cages brestoises, sans doute pour que tout l’effectif prenne part à cette campagne de C1 déjà historique pour le club. En revanche, cela ne va pas dans le sens des déclas d’Éric Roy, qui pourrait se passer de son gardien titulaire alors qu’il reste persuadé que l’exploit est possible.

Pendant ce temps-là, Coudert pourrait vivre les 90 minutes (voire plus) les plus folles de sa carrière. Formé à Rodez puis passé par Brive, Tours, Amiens et la réserve brestoise, le gardien de 25 ans avait découvert la Ligue 1 la saison dernière, en jouant trois rencontres.

En voilà un qui a joué des Coudert.

