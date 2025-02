Les mots forts de Pierre Lees-Melou après la déroute de Brest contre le PSG

Outch.

Le Stade brestois ne s’imaginait pas arriver à ce niveau un jour, mais il ne pensait peut-être pas non plus conclure cette belle aventure par une claque monumentale au Parc des Princes, ce mercredi soir (7-0). « On savait que c’était mission impossible, mais on voulait montrer du caractère et un peu d’honneur pour sortir par la grande porte, grognait Pierre Lees-Melou au micro de Canal + après la défaite. Franchement, on a été très décevants, c’est un peu honteux de sortir de la sorte. »

« Limite une faute professionnelle »

Le milieu de terrain brestois juge même cette performance comme « limite une faute professionnelle », avant de distribuer les bons et les mauvais points : « On aurait mérité sur l’ensemble des deux confrontations de marquer un ou deux buts. 10-0 sur les deux matchs, c’est quand même lourd à porter et à assumer. Il ne faut pas tout gommer, c’est pour ça qu’on aurait aimé sortir par la grande porte. Il ne faut pas effacer notre parcours, personne ne misait sur nous, déjà d’être qualifiés ça a été magnifique, mais il restera cette petite part d’amertume. »

Une soirée à oublier dès dimanche, à Strasbourg, pour essayer de retrouver l’Europe la saison prochaine.

