Le magnifique doublé de Kylian Mbappé contre Manchester City en vidéo

Cette fois, il en a fait exprès.

Après un geste génial (ou plutôt un but heureux) la semaine dernière lors du barrage aller, Kylian Mbappé a décidé de marquer de son empreinte le retour entre le Real Madrid et Manchester City, ce mercredi soir.

Le Français a ouvert le score très tôt, dès la 4e minute, en se faufilant entre Ruben Dias et John Stones pour conclure d’un petit lob parfait pour laisser sur place Ederson et faire exploser une première fois le public madrilène.

KYLIAN MBAPPÉ FRAPPE APRÈS 4 MINUTES DE JEU ! ⚡️⚡️ Quel geste du Français 🤯#RMAMCI | #UCL pic.twitter.com/115IUNzV3L — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 19, 2025

Une, puis deux, trente minutes plus tard, avec un doublé pour Mbappé pour son 27e but sous le maillot du Real Madrid. Le capitaine des Bleus s’est retrouvé à la conclusion d’une superbe séquence collective, Vinicius trouvant Rodrygo à l’entrée de la surface, où le numéro 9 a su régler son timing pour réceptionner le ballon, effacer Joško Gvardiol d’une feinte dantesque et ajuster le portier citizen pour finir.

Qu’il en garde un peu sous la semelle, ce ne sont que les barrages.