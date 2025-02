Le geste génial de Kylian Mbappé pour égaliser contre Manchester City en vidéo

Qui d’autre que lui ?

Mené par Manchester City à la suite d’un but d’Erling Haaland en première période, le Real Madrid s’en est remis à son homme en forme du moment pour recoller. On parle de Kylian Mbappé, bien sûr. L’attaquant français est sorti du bois à l’heure de jeu pour égaliser. Et quelle égalisation !

Son 23e but avec le Real Madrid

Après un coup franc de Fede Valverde contré par Kevin De Bruyne, Dani Ceballos s’est emparé du ballon pour délivrer une merveille d’ouverture au-dessus de la défense mancunienne et trouver Mbappé. Celui qui n’est absolument pas né à Bondy s’est envolé pour signer un geste de toute beauté, une sorte de ciseau acrobatique pour reprendre la chique du tibia et tromper Ederson.

KYLIAN MBAPPÉ POUR L'ÉGALISATION ! 🔥 Et que dire de la passe de Ceballos qui sert parfaitement le Français 🥵#MCIRMA | #UCL pic.twitter.com/zmchW761lm — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2025

Tout était évidemment calculé par le capitaine des Bleus, qui a inscrit sa quatrième réalisation en Ligue des champions cette saison et son 23e sous le maillot du Real Madrid toutes compétitions confondues (tout comme son copain Ousmane Dembélé, tiens, tiens).

