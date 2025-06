Mondial des clubs : le dérèglement du marché

Il n’y a vraiment plus de saisons… À l’époque, c’était fin août que les pigeons européens, généralement anglais, s’activaient pour balancer de l’argent par les fenêtres et réaliser un énorme panic buy. Nous ne sommes même pas encore à la mi-juin que les volatiles du continent sont déjà en train de plumer les championnats européens, au prix fort. Le mâle alpha, comme souvent, se nomme Manchester City, qui a déjà envoyé 145 millions d’euros pour s’offrir les services de Rayan Aït-Nouri (50 millions, Wolverhampton), de Tijjani Reijnders (55 millions, AC Milan), en attendant l’officialisation de Rayan Cherki (40 millions, OL). La cause de ce dérèglement est bien identifiée : la Coupe du monde des clubs. Alors que la nouvelle fantaisie de la FIFA débute ce week-end aux États-Unis avec un alléchant Inter Miami-Al Ahly, les clubs pouvaient se renforcer jusqu’à ce mardi, date limite pour soumettre leur liste de 26 à 35 joueurs auprès de l’instance.

Des prix qui flambent

Officiellement instaurée pour permettre aux participants de combler les départs en cours de compétition des joueurs dont le contrat prend fin ce 30 juin, cette fenêtre de transferts de deux semaines a surtout poussé les grosses cylindrées à signer des chèques très rapidement. En plus de Manchester City, le Real Madrid a aussi cassé sa tirelire pour Dean Huijsen (60 millions, Bournemouth), et a même payé 10 millions d’euros à Liverpool pour pouvoir aligner Trent Alexander-Arnold lors de la phase de poules, alors qu’il était libre dès le 30 juin. L’Inter s’est offert Luis Henrique contre 23 millions envoyés à l’OM, tandis que le PSG pousse pour boucler l’arrivée du défenseur ukrainien de Bournemouth Illya Zabarnyi. Mais comme l’OL avec Cherki, les Cherries ont bien compris que l’urgence faisait grimper les prix et le vainqueur de la Ligue des champions tarde à acter sa signature.

Cela paraît même trop tard, et les Parisiens devront probablement attendre la seconde période d’inscription, entre la fin de la phase de groupes et le début des quarts de finale. Cette ouverture prématurée du marché a aussi semé la zizanie dans les négociations entre les clubs participants au Mondial. C’est notamment le cas du Real Madrid avec Álvaro Carreras, pressenti pour s’engager avec les Merengues, mais qui s’est finalement envolé aux USA avec son club de Benfica, et avec Franco Mastantuono, crack argentin de 17 ans, propriété de River Plate. Au centre d’une bataille entre Paris et Madrid, il semble finalement avoir choisi la Maison-Blanche, mais son club, également qualifié pour la kermesse, ne veut pas le lâcher avant août.

À la recherche de viande fraîche

Enfin, ce mercato pré-Mondial aurait pu nous offrir une belle mascarade avec des prêts de seulement un mois, ou alors des joueurs qui choisissent leur nouvelle destination pour jouer cette compétition mal-aimée. Cristiano Ronaldo a bien laissé le doute planer quant à son avenir en Arabie saoudite, sous-entendant que participer à la Coupe du monde des clubs le tentait, avant de confirmer qu’il prolongera finalement l’aventure à Al-Nassr. Il faut dire que la FIFA se serait frotté les mains à l’idée d’opposer CR7 à Leo Messi une dernière fois.

Heureusement, ce ne sera pas le cas. Avec un recrutement aussi massif de la part des grands clubs, on pourrait en conclure que ces derniers prennent ce tournoi très au sérieux et cherchent véritablement à se renforcer pour la gagner. Mais il y a aussi cette nécessité de signer des joueurs frais, qui n’ont pas vécu de saison à rallonge, et qui pourront donc rapidement engranger des minutes. Preuve, s’il en fallait, que les clubs redoutent des pépins physiques et que cette saison est interminable.

