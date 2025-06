Mercato : Cristiano Ronaldo a changé d’avis

Un but, un titre et une prolongation de contrat.

Alors qu’il semblait avoir tiré en trait sur Al-Nassr après deux saisons et demie en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo va finalement conserver le même maillot la saison prochaine. C’est du moins ce qu’il a affirmé dans les coursives de l’Allianz Arena, quelques minutes après avoir activement participé à la victoire du Portugal face à l’Espagne en finale de Ligue des nations (2-2, 5-3 TAB), lorsque le tout frais quadragénaire a été interrogé sur son avenir : « Quasiment rien ne changera. Al-Nassr ? Oui. »

Cristiano Ronaldo confirms: he remains at Al Nassr next season.

“Virtually nothing will change. Al Nassr? “Yes!” pic.twitter.com/jif8yA5hl7

