Cristiano Ronaldo ne participera pas à la Coupe du monde des clubs

Fin du suspense.

En conférence de presse avant la finale de la Ligue des nations face à l’Espagne dimanche, Cristiano Ronaldo n’y est pas allé par quatre chemins au moment d’évoquer sa présence ou non à une petite compétition qui se jouera aux États-Unis à partir du 14 juin prochain : « Il est presque acté que je ne participerai pas à la Coupe du monde des clubs, malgré les nombreuses invitations et propositions que j’ai reçues. Il y a eu des discussions, des contacts… Mais il faut penser à court, moyen et long terme », a lâché le quintuple Ballon d’or.

Direction l’inconnu

En fin de contrat avec Al-Nassr le 30 juin prochain, le capitaine de la Seleção, qui n’a pas dévoilé l’identité des clubs qui l’ont approché, est toujours à la recherche d’un point de chute, après trois saisons en Arabie saoudite. Troisième de la Saudi Pro League cette saison, Ronaldo avait mis fin à son histoire avec son club en annonçant que « ce chapitre est terminé. L’histoire ? Toujours en cours d’écriture. Reconnaissant envers tous ». À 40 ans, le Portugais désire se trouver un dernier challenge avant de disputer la Coupe du monde 2026.

Mais avant ça, une deuxième Ligue des nations dans la poche ?

