Franco Mastantuono bat un record de précocité avec l’Argentine

Le début d’un long règne ?

Franco Mastantuono a battu un record ce jeudi, et pas n’importe lequel. Contre le Chili (victoire 1-0), le joueur de River Plate est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un match officiel avec l’Argentine, à 17 ans, 9 mois et 22 jours. Entré en jeu à la place de Thiago Alamada à la 83e minute, l’offensif n’est cependant pas le plus jeune à avoir joué avec l’Albiceleste.

Diego au-dessus de Franco

Un certain Diego Armando Maradona avait en effet participé à une rencontre avec les Argentins à 16 ans, 3 mois et 28 jours. C’était face à la Hongrie, il y a bientôt 50 ans, mais ce n’était qu’un match amical. « Le dernier prodige argentin », comme le surnomment les médias locaux, devrait se diriger vers l’Espagne cet été. Et plus précisément au Real Madrid, que Franco Mastantuono aurait même pu rejoindre en 2024.

Le PSG, également sur le dossier, ne pouvait pas rivaliser avec 15 Ligues des champions.

Arsenal verrouille un de ses patrons de la défense